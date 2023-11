Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında yarın akşam deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Miguel Crespo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçta Ludogorets’le evinde oynadıklarını söyleyen Kartal, "Bu maçta neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabilirdik bunların analizini yaptık. Buraya bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Son haftalarda Bulgaristan Ligi’nde yükselişte olduklarını biliyoruz. 1 maçları eksik, o maçı kazansalar ligde lider olabileceklerini de biliyoruz. Son 12 yıldır Bulgaristan Ligi’ni şampiyonluklarla domine eden bir takım. İyi yatırımlar yaptılar. Biz de Fenerbahçe olarak bu sene lige çok iyi başladık. Konferans Ligi’nde grubumuzda lider durumdayız. Buradan lider olarak çıkmak, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Yarınki maç iki takım için de zor gözüküyor. Onların kendi tarafından bir matematikleri var. Yarınki maçı kazanmak isteyecekler. Biz de kazanmak istiyoruz. İki takıma da başarılar dilerim” değerlendirmesini yaptı.



"Çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim en güvendiğimiz oyuncu olacaktır"

Sakatlıkların hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, “Futbolda hiçbir antrenörün istemeyeceği şeyler bizim başımıza geldi maalesef. Kimsenin de başına gelmesini istemem. Biz bunları problem yapmıyoruz. Sezon başı da söylemiştim, ‘Çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim için en önemli, en değerli oyuncudur.’ Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim en güvendiğimiz, en değerli oyuncu olacaktır” şeklinde konuştu.



"Sağlık departmanımız, doktorumuz hummalı bir şekilde uğraşıyorlar"

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili soruya ise İsmail Kartal, “Gönül ister ki sakatlıklar gerçekten bir an önce bitsin, aramıza dönsünler. Sağlık departmanımız, doktorumuz hummalı bir şekilde uğraşıyorlar. Şu anda bu sakatlıklarla ilgili bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçı öncesi bazıları belki yetişebilir, bazıları milli maç arasında kadar devam edebilir. Şu an bir şey söylemem doğru değil çünkü zamanla yarışıyoruz, kesin olan bir şey yok” yanıtını verdi.



"Kurgumuzu kazanma üzerine yapacağız"

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten sarı-lacivertli takımın teknik patronu, “Her maça her zaman her yerde kazanmak için çıkarız. Gönül ister ki yarın 3 puanla buradan ayrılalım. 1 puan alırsak ikinci olarak da çıkabiliyoruz. Yarınki maçla ilgili kurgumuzu kazanma üzerine yapacağız. Oldu da kazanamadık, en kötü şartlarda buradan 1 puanla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan futboluyla ilgili genel bir yorum yapması istenen Kartal, “Bulgaristan futbolu geçmiş yıllarda çok daha iyiydi. Dünya Kupası’nda, Avrupa kupalarında Stoichkov’ların Barcelona’da oynadığı zamanlarda Bulgaristan’dan çıkan çok iyi oyuncular vardı. Son dönemde dünya futbolunda, Avrupa’da Bulgaristan’dan çıkan fazla oyuncu olmadığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra çıkar diye ümit ediyorum” dedi.

İsmail Kartal, “Elimizdeki kadroyu yarınki maça göre en uygun şekilde kullanıp önce yarınki maçımızı kazasız güzel bir şekilde tamamlayalım sonra Adana Demirspor maçına konsantre olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



Miguel Crespo: "3 puanı almak için buraya geldik"

Sarı-lacivertli oyuncu Miguel Crespo ise maçla ilgili, “Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz ama bizim için en önemli şey kendi oyunumuza odaklanmak. 3 puanı almak için buraya geldik” değerlendirmesini yaptı.



"Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacak"

Stoper mevkiinde oynama ihtimali hatırlatılması üzerine Portekizli futbolcu, “Maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Karmaşık sakatlıklar yaşadılar. Önemli olan şey, biz güçlü oyunculardan oluşan güçlü bir takımız. Ben veya başkası, o pozisyonda kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacak, maksimumunu verecek. Önemli olan bu” yanıtını verdi.