Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya ekibi Maribor’u konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine yarın oynanacak maçla ilgili görüşlerini aktararak başlayan Kartal, “Maribor, Zimbru takımına göre daha futbol oynamaya çalışan, maçı sonuna kadar bırakmayan, mücadeleci bir takım. Son maçta da 3-1 geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayan bir takım. Liglerinde namağlup bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Takım olarak her geçen gün daha fazla çalışarak, daha fazla oyun sistemimizi anlayarak oynamaya çalışıyoruz. Daha güçlü bir oyunla rakiplerimize karşı daha iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın da avantajlı skor elde etmek istiyoruz. İşimizin kolay olmadığını, saha içinde daha gayretli olup, mücadele ederek iyi sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Çalım atıldı ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır”

Transfer döneminde bir oyuncunun iki ezeli takım arasındaki yarışla ilgili görüşlerini paylaşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, “Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. ‘Çalım atıldı’ ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. Bu işin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Bu sezon farklı bir durumla karşı karşıyayız. Suudi Arabistan gerçeği var; hangi oyuncuya gitseniz, oradan farklı teklif aldığı için tüm kulüpler zorlanıyor. Bize katkı sağlayacak, Fenerbahçe kalitesini ortaya çıkaracak oyuncuların peşindeyiz” diye konuştu.



“Alabileceğimiz tüm kupalara talibiz”

Takımın fizik olarak iyi olduğunun altını çizen İsmail Kartal, “Takımımızla şu ana kadar 43 gündür birlikte çalışıyoruz, fizik olarak iyi durumdayız. Oyun mantalitesi olarak son oynadığımız maçlarda gösterdik. Oyuncularımızın takıma adapte olmasıyla birlikte çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak, 3 kulvarda gidebildiğimiz, alabileceğimiz tüm kupalara talibiz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Lincoln Henrique’nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk”

Yaşadığı sakatlık sonrası takımdan uzun süre ayrı kalan Lincoln Henrique’nin durumuyla ilgili ise İsmail Kartal, “Lincoln Henrique’nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Şu anda tedavisi devam ediyor. Devre arasında tekrar değerlendireceğiz” dedi.



“Fenerbahçe kalitesini sergileyecek oyuncuların peşindeyiz”

62 yaşındaki teknik adam, transfer sürecinde ismi Fenerbahçe ile geçen oyuncuların durumu üzerine sorulan soruya, “Bütün oyuncularımız çok değerlidir. Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili bir şey söylemem doğru değil. Bize katkı verecek Fenerbahçe kalitesini sergileyecek oyuncularımızın peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar” cevabını verdi.



“Avrupa kupalarında mücadele eden tüm takımları destekliyoruz.”

İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı sonrası basın toplantısında ‘Fenerbahçe maçını hatırlattı’ ifadelerine şöyle yanıt verdi:

“Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa arenasında birbirlerini desteklemesi lazım. Hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa kupalarında mücadele eden tüm takımları destekliyoruz.”



“En büyük hedefimiz şampiyon olmak”

Sarı-lacivertlilerin mücadele ettiği 3 kulvarda da iddialı olduğunu hatırlatan Kartal, “Fenerbahçe’nin transfer edeceği her futbolcu kaliteli oyuncudur. Sağdan, soldan, ortadan her zaman gol atan takımız. Pozitif futbol oynayan bir takımız. Bunu da 2 maçta gösterdik. Bunu da herkese göstereceğiz. Çalışmalarımız ve planlarımız bu yönde olacak. En büyük hedefimiz şampiyon olmak, kupaları kazanmak, taraftarlarımızı mutlu etmek, taraftarlarımızın endişesi olmasın. Bundan önce yaptık, bundan sonra da yapacağız” diye konuştu.

İsmail Kartal, kaleci transferi ile ilgili sorulan soruya ise “Bu süreci başkanımız yönetiyor. Bu sene istem dışı bir sezon yaşanıyor. Şu andaki son durumu bilmiyorum. Her saniye değişebiliyor” yanıtını verdi.



“Çok daha iyi bir Fenerbahçe izletebileceğimizi umuyorum”

Mevcut kadro kalitesi ve yarın oynanacak maçla ilgili İsmail Kartal, “Kafamda 1-2 bir şey var. Bu akşam karar vereceğim, maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için ideal kadromuzla sahada olacağız. Şu ana kadar futbolcularımız antrenmanlarda maçlarda benim beklentilerimi yüzde yüze yakın cevap verdiler. Karakterli ve kaliteli oyuncular. Transferin bölgesel olarak hangi bölgelere ihtiyacımız var. Her antrenör transfer edilmesini ister ki oynayacağı maçlara hazır olsun. Bazen şartlar öyle olmuyor. Kulüp menfaatleri doğrultusunda bu bir süreç. Gayet iyi bir kamp geçirdik. Moral motivasyon olarak çok iyi durumdayız. Sürecin sonuna doğru Fenerbahçe’ye çok katkılar sağlayacak oyuncular aramıza katıldıktan sonra çok daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğimizi umuyorum. Yarın ki maç için kazanabileceğimiz bir kadro var elimizde” ifadelerini kullandı.



“Tete, transfer listemizde hiçbir zaman yoktu”

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin Tete ile ilgili açıklama yapması ve daha sonra Galatasaray ile anılması ile ilgili Kartal, “Tete transfer listemizde hiçbir zaman yoktu. Yüzlerce oyuncu gibi bize de teklif edildi. Taktik ve sistemimize uymadığı için uygun bulmadım. Yönetimimiz açısından da bonservis durumu olduğu için gündemimize gelmedi” dedi.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu belirten İsmail Kartal, “Takımımızda arkadaşlık ve saygı çok iyi durumda çok güzel bir bağ kurduk. Dzeko, Tadic, Mert Hakan gibi oyuncular takıma sahip çıkan oyuncular. Antrenör olarak çok da mutluyuz. Takımdaki havamız çok iyi inşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürebiliriz” diye konuştu.



“Willian Arao ve Gustavo ve 1-2 isim”

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili bilgi vererek, “Willian Arao, Gustavo Henrique ve gelecek oyunculara göre 1-2 isimle daha yollarımız ayrılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.