Kanada'daki Centre de Recherche Charles-Le Moyne'dan araştırmacılar psikopatlık eğilimlerinin "biyolojik kökenli" olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar çalışmalarında, "Psikopatik davranışlara sahip bireyler sosyal açıdan oldukça sorunlu olsalar da bu davranışların biyolojik kökleri olabilir ve hızlı bir yaşam öyküsüne sahip olabilirler." ifadelerini kullandı.

Psikiyatri Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan çalışmada 44'ü psikolojik rahatsızlık tanısı almış 36'sı psikolojik olarak sağlıklı olan 80 katılımcının ellerini inceledi.

Araştırmacılar katılımcıların sağ ellerini detaylı bir şekilde taradılar ve onları çeşitli psikolojik değerlendirmelerden geçirdiler.

Bu testlerden yüksek puan alınması, deneğin daha yüksek düzeyde psikopatik ve antisosyal özelliklere sahip olduğunu gösteriyordu.

DÜŞÜK 2D:4D ORANI VE PSİKOPATLIK İLİŞKİSİ

Sonuçlar daha düşük bir "2D:4D" oranı (işaret parmağından daha uzun bir yüzük parmağı) ile antisosyal ve psikopatik özellikler arasında açık bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı.

Daha önceki çalışmalar, parmak uzunluğunun fetüsün rahimde maruz kaldığı testosteron ve östrojen miktarından etkilendiğini göstermişti.

Daha yüksek testosteron daha düşük bir "2D:4D" oranına neden olurken, daha düşük testosteron daha yüksek bir "2D:4D" oranına neden olur.

Yetişkin bir katılımcıda daha fazla psikopatoloji belirtileri görülmesi bu kişinin doğum öncesinde daha yüksek testosteron ve daha düşük östrojen seviyelerine maruz kaldığı anlamına geliyor.

Ancak işaret parmağının yüzük parmağından uzun olmasının psikopatinin kesin bir göstergesi olmadığını vurgulamakta fayda var.

ERKEKLERDE VE SPORCULARDA DAHA YAYGIN

Sonuçlar ayrıca, herhangi bir psikopatik eğilime bakılmaksızın erkeklerin kadınlara göre daha düşük bir "2D:4D" oranına sahip olma eğiliminde olduklarını gösterdi. Yani genelde erkeklerin işaret parmakları yüzük parmaklarına göre daha kısa oluyor.

Testosteron düzeyleriyle bağlantısı nedeniyle "işaret parmağından daha uzun bir yüzük parmağa sahip olmak" cinsiyet fark etmeksizin sporda daha iyi performansla ilişkilendiriliyor.

Örneğin 104 kadın Olimpiyat sporcusu üzerinde yapılan bir araştırma bu sporcuların halktan kişilere göre önemli ölçüde daha düşük "2D:4D" oranlarına sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Yani tıpkı erkeklerin çoğunluğunda ve psikopatlarda görülebileceği gibi daha uzun yüzük parmaklarına sahipler.