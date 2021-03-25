KT Portföy’den katılım finans alanında bir ilk: 7/24 fon alım satımı

Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Yönetimi’nin sunduğu Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu’nda (KTV Fonu) artık belli limitler dâhilinde 7/24 işlem yapılabiliyor. Katılım finans alanında ilk kez hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte Kuveyt Türk müşterileri KTV Fonu'nda mesai günlerinde 09.00-12.30 arası limitsiz alım satım, 12.30-17.00 arası 350 bin TL limitle alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Saat 17.00’den itibaren ise bir iş günü sonrası için limitsiz alım emri verilebiliyor ve 5 bin TL’ye kadar fon satışı yapılabiliyor. KT Portföy, limitleri piyasa koşullarına göre artırmayı hedefliyor.

Limitsiz alım emri

KTV için resmi tatil günlerinde ve hafta sonlarında, bir sonraki iş günü gerçekleştirmek üzere limitsiz alım emri de verilebiliyor. Bunların yanı sıra yeni uygulamayla ATM’den para çekme limiti oranında 5.000 TL’ye kadar fon satışı yapmak da mümkün hale geldi. Yatırım Fonu, müşterilerine 31 Mart 2021 tarihine kadar yapacakları yatırımlarda %0 stopaj avantajı da sunuluyor. Aynı gün valörlü alınıp satılabilen Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu KTV, yatırımcılara birikimlerini 1 gün ve üzeri sürelerde değerlendirme ve nakit akışlarını vadeye bağlı kalmadan yönetme imkânı sunuyor. Mart ayı itibarıyla fonun 2021 yılındaki mevcut portföyünün beklenen yıllık getirisinin %15-%17 bandında olması öngörülüyor. Bu oran, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Vade sınırı olmadan yatırımları değerlendirme fırsatı

KT Portföy’ün kira sertifikası fonlarıyla yatırımcılar, vade sınırı olmadan birikimlerini değerlendirebiliyor. Kira sertifikası fonları, yapıları gereği katılım hesabı-kira sertifikası ortalama piyasa getirileri doğrultusunda bir getiri sağlarken, yapılan çeşitlendirmeyle bu getiriyi artırmak mümkün olabiliyor. Örnek olarak, içerisinde %20-%30 civarında hisse senedi de olan KTM Katılım Fonu 2020 yılında yaklaşık %28 getiri elde etti. Portföye hisse senedinin eklenmesi bir taraftan getiri potansiyeli sunarken, diğer taraftan fon fiyatlarında dalgalanmaya sebebiyet de verebiliyor.

Sadece katılım esaslı fon yönetimine odaklanıyor

Mart 2021 itibarıyla, 3 emeklilik fonu, 10 yatırım fonu, 2 özel fon, 1 girişim sermayesi yatırım fonu ve bireysel portföy yönetimi hesaplarıyla toplamda 3,6 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olan KT Portföy, menkul kıymet yatırım fonlarının yanı sıra emeklilik fonları ve girişim sermayesi yatırım fonu da yönetiyor. Sadece faizsiz katılım esaslı fon yönetimine odaklandığı için müşterilerin hassasiyetleri doğrultusunda yatırım alternatiflerini sunan KT Porföy, özellikle kısa vadeli yatırım seçeneklerinin sınırlı olduğu faizsiz portföy yönetiminde, Kuveyt Türk’ün aktif bir katılımcı olmasının da verdiği destekle hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için faizsiz sermaye piyasası araçlarına yatırım imkanı sunuyor ve bu alanda ürün çeşitliliğini artırma çalışmalarına devam ediyor.

Küresel Kira Sertifikaları Fonu

Sektörde ilk kez Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu kuruluşunu gerçekleştirerek özellikle büyük tutarlı işlem yapmak isteyen kurumsal müşterilere hizmet sağlayan KT Portföy, sektörün ilklerinden olan Küresel Kira Sertifikaları Fonu ile nitelikli yatırımcıların döviz cinsinden de yatırım yapabilecekleri bir alternatif sunuyor. Yine sektörde bir ilk olan Katılım Para Piyasası Fonu için de SPK onayını alan KT Portföy, özellikle piyasa getirilerinin dalgalı olduğu dönemlerde yatırımcılarına güvenli yatırım imkanları sunmayı hedefliyor. Yönetimi altındaki fonlar içerisinde geleneksel yatırım aracı olan Altın Fonu da yer alan KT Portföy, Teknogirişim GSYF ve Lonca GSYF ile katılım finansın girişim ekosistemine desteğini de her geçen gün artırıyor.