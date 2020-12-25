Hizmet sektörünün ihracat şampiyonları açıklandı

Türkiye ihracatının dörtte biri hizmetler sektöründen

Hizmetler sektörünün 2019 yılını yaklaşık 64 milyar dolar ihracatla kapattığını hatırlatan HİB Başkanı İlker Aycı, sektörün orta vadede 90 milyar dolarlık ihracat öngörmesine rağmen, bu rakamı 150 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

HİB Başkanı İlker Aycı, ülkemizde 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratan hizmetler sektörünün milli gelire ise 426 milyar dolar katkı sağladığını söyledi.

Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün 2019 yılı İhracat Şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldılar. Gösterdikleri performans ile 2019 yılına damga vuran başarılı ihracatçılara ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirten Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, “Pandemi nedeniyle her ne kadar fiziki anlamda bir araya gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte çarpıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve gururunu el ele paylaşmayı ümit ediyorum” dedi.

18 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün itibarıyla bin 800’ün üzerinde üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini ifade eden İlker Aycı sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmet ihracatı, ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum.”

Sektörün ihracat fazlası 36 milyar dolara yaklaştı

Küresel krizden çıkışın başladığı 2010 yılından bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 oranında büyüdüğünü belirten HİB Başkanı Aycı, “Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, ülkemizde ise yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Hizmet sektörü, geniş coğrafyaya erişim kabiliyeti ve niteliği ile geçici değil, sürdürülebilir büyümeyi sağladığı gibi, yüzde 87 gibi yerlilik oranı ile ihracatta hem düşük ithal girdisi hem de döviz kazandırıcı faaliyet olması niteliğiyle, cari açık üzerinde kapatıcı etkiye sahiptir. Sektörümüz 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 1/4’ünü gerçekleştirirken, 36 milyar dolara yakın ihracat fazlası vermeyi başardı” şeklinde konuştu

18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödül aldı

2019 yılında gösterdikleri başarı performans ile sektörün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar bu başarılarından dolayı ödüllendirildi. 18 kategoride ilk üçe giren 54 firmanın kategorileri ve isimleri şöyle:

Bakım ve Onarım Hizmetleri

TÜRK HAVA YOLLARI TEKNIK A.Ş.

MRO TEKNİK SERVİS SAN. VE TİC. A.Ş.

TDT HAVACILIK BAKIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri

DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ

ERCAN YİĞİT ÖZGÜN

BOSS YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Eğitim Hizmetleri

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri

AY SANAT PRODÜKSİYON VE YAPIM A.Ş.

TURKUVAZ AKTİF TELEVİZYON PRODÜKSİYON A.Ş.

MED YAPIM TELEVİZYON VE FİLMCİLİK A.Ş.

Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

OTİ HOLDİNG A.Ş.

Gastronomi Hizmetleri

SİMİT SARAYI YATIRIM VE TİCARET A.Ş.

BTA HAVALİMANLARI YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ A.Ş.

BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. DAN. ORG. SAN. VE TİC. A.Ş.

İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri

LİMAK INSAAT SANAYI VE TICARET A.Ş.

YAPI MERKEZİ İNŞ.VE SAN.A.Ş.

YENİGÜN İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş..

Liman İşletmeciliği Hizmetleri

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

ASYAPORT LİMAN A.Ş.

KUMPORT LİMAN HİZMETLERI VE LOJİSTİK SAN.VE TİC.A.Ş.

Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler

FORD OTOMOTIV SAN. A.Ş.

DENZAY MÜHENDİSLİK ENERJİ İNŞ. BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKA MİKROELEKTRONİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LTD.STİ.

Sağlık Hizmetleri

ACIBADEM SAĞLIK HİZ.VE TİC.A.Ş.

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

KOÇ HEALTHCARE

Seyahat Acenteliği Hizmetleri

MP TURKEY TURİZM A.Ş.

ANEXSERVICES TURİZM ORG.TAŞ.TİC.A.Ş

ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri

N.K.Y. MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

YÜKSEL PROJE ULUSLARARASI A.Ş.

PROYAPI MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Telekomünikasyon Hizmetleri

MAYEN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

TURKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLT.A.Ş.

MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

Turizm ve Konaklama Hizmetleri

FINE OTEL TURİZM İŞL.A.Ş.

VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ.SAN. TİC. A.Ş.

CEYLAN İŞLETME İNŞAAT TURİZM YATIRIM SAN.TİC.A.Ş.

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri

EKİN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TICARET A.Ş.

ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş.

NETRD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TELEKOMİNİKASYON A.Ş.

Yer Hizmetleri

ÇELEBİ HAVACILIK HOLDİNG A.Ş.

HAVAALANLARI YER HIZMETLERI A.Ş.

TGS YER HİZMETLERİ A.Ş.

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri

TÜRK HAVA YOLLARI A.O

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

ONUR AİR TAŞIMACILIK A.Ş.

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri