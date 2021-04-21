Hedefli Reklamlar ile Pazaryerlerini Büyütmek için 5 Adım

“Hedefe Yönelik Reklamcılık Aracılığıyla Çevrimiçi Pazaryerlerinin Etkili Şekilde Tanıtılması” başlıklı rapora göre, COVID-19 pandemisi, çevrimiçi pazaryerlerinin öneminin anlaşılmasını sağladı. Pandeminin neden olduğu kısıtlamalar, e-ticarete yönelik uzun soluklu bir akımı hızlandırdı. Amazon’un geçtiğimiz yıl içinde önemli çapta büyümesinin yanı sıra Avrupa’dakiler başta olmak üzere yerel pazaryerleri de başarılarını sürdürüyor.

Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılında yüzde 14’ün üzerinde artışla 4,2 trilyon avroya ulaşacağını belirten RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, ortaya çıkan dönüşüm ve fırsatları şu şekilde özetliyor:

“Türkiye ile birlikte Avrupa’daki pazaryerleri başarıyla büyüyor. Genel ürün ve hizmet sunan büyük, çok satıcılı pek çok sitenin yanı sıra daha özel kategorilere yönelik diğer sitelerin de büyümesini sağlayacak kadar çok tüketici online alışverişi benimsemeye devam ediyor. Özellikle refah seviyesi yüksek ve teknolojiye ilgili nüfusa sahip şehirlerde, nispeten kısa mesafelerle ve gelişmiş ulaşım ağlarıyla artan sipariş teslimat hızını da düşününce, pazaryerleri başarıya ulaşmak için birçok anlamda ideal bir ortama sahip.”

Trendyol derin öğrenme ile ROAS’ı 2.5 kat artırdı

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Trendyol, Derin Öğrenmeye dayalı kampanyalar kullanarak standart yeniden hedefleme kampanyalarına kıyasla daha fazla yatırım getirisiyle 2,5 daha yüksek hacim elde etti. Can Tunçer, yalnızca tek tek satışları artıran performans reklamcılığına odaklanmak yerine insanlara müşteri hizmetleri, memnuniyet oranları, iade politikaları ve teslimat ücretleri hakkında bilgi verilmesinin güven ve sadakati arttırdığına dikkat çekerek, kampanyalarda başarı elde etmek için yapılması gerekenleri şöyle özetledi:

Doğru reklam modeli portföyüne sahip olduğunuzdan emin olun. Farkındalık, değerlendirme ya da doğrudan performans odaklı kampanyalar yapabilirsiniz.

Hedef kitlenizi daraltın ve nasıl iletişim kuracağınıza karar verin. Kampanyanızdaki ürün ve kategorileri belirlemeyi unutmayın. Derin öğrenme teknolojileri kullanıcıların isteklerini algılayarak satın alma sürecine destek olabilir.

Reklam formatınızı seçin. Tek bir tık ile doğrudan aksiyon aldıracak reklamlar oluşturmak önem taşıyor. Özellikle video streaming ads gibi yüksek kaliteli ve yüksek etkileşim alacak formatlar deneyimi zenginleştiriyor.

Başarıyı nasıl ölçeceğinizi belirleyin. Reklam yatırım geri dönüşü, dönüşüm oranının artışı, ortalama sipariş değeri, reklam gösterimi, videoların tamamlanma oranı gibi birçok metrik hedeflerinizi ölçmenize yardımcı olabilir.

Ayarlayın ve geliştirin. Yeni nesil çözümlerle birlikte, özellikle derin öğrenmenin gücü ile detaylarda boğulmadan, kampanyanızı son haline getirerek beklentileri karşılamak mümkün. Algoritmaların sonuçlarınızı geliştirmesine olanak tanıyın.

Rapor, çevrimiçi pazaryeri operatörlerine yatırım getirisini en yüksek düzeye çıkarmak ve müşteri sadakatini artırmak için Derin Öğrenme teknolojisini kullanarak reklam bütçelerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayacak bilgiler veriyor. Raporun tamamına ulaşmak için insights.rtbhouse.com/marketplaces-report adresini kullanabilirsiniz.