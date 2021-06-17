Halkbank’ın kadın girişimci kredileri ihracata dönüşüyor

Halkbank, kadın girişimcilere ilham vermek amacıyla düzenlediği ‘Üreten Kadınlar Toplantıları’nın 4’üncüsünü; Bursa, Antalya ve Gaziantep’ten sonra Trabzon’da gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Pınar Erbaş’ın üstlendiği etkinlikte Karadeniz Bölgesi’nden başarılı girişimci kadınlar deneyimlerini aktarırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana sağlanan Kadın Girişimci Kredi Paketi’ne yönelik ilginin yurt çapında büyüyerek devam ettiğine dikkat çekti.

İlk kez ihracata başlayan girişimciler var

Osman Arslan, “Üç ay içinde 33 binin üzerinde kadın girişimcimiz bu paketten faydalanmış ve 3 Milyar TL’yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi paketinden faydalanan girişimcilerimizin son derece başarılı atılımlar yaptığına memnuniyetle tanık olmaktayız. Örneğin Rize’de bir girişimcimiz, yöredeki kadınların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetleri yurt dışına pazarlamaya yönelmiş, Bankamızdan aldığı Kadın Girişimci Kredisi sayesinde ilk ihracat işlemini gerçekleştirmiştir. Gümüşhane’de kadın girişimci desteği alan, ayakkabı sektöründen bir başka müşterimiz ise hızla büyüyerek markalaşma sürecini başarıyla tamamlamıştır. Kadınlarımızın ticari cesaretiyle buluşan desteğimiz, harika başarı öykülerine vesile olmaktadır” dedi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki durumu da paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 ilimiz; Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin’den yaklaşık 2 bin adet kullandırım yapılmış olup, toplamda 177 milyon TL’yi aşkın kredi hacmine ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Kadın girişimciler hedef odaklı destekle zorlukları aşıyor

Kadın girişimcilerin profili hakkında da bilgi veren Halkbank Genel Müdürü ”Sektörel olarak bakıldığında kredilerin %37’si ticaret, %31’i hizmet, %17’si ise imalat sektörüne odaklanan girişimcilerce talep edilmiştir.” dedi. Osman Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kullanılan kredinin etkisi değerlendirildiğinde, sağladığımız desteğin özellikle pandemi sürecinde meydan gelen ciro eksikliğini gidermede, yeni ekipman yatırımında, işletmenin borçlarını ödemede, üretim kapasitesini artırma veya ürün geliştirmede, son derece önemli katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Arslan, kadın girişimcilerin finansal olanaklara kavuşabilmesi için Halkbank olarak pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 ilden 9 kadın girişimci

Halkbank Üreten Kadınlar Trabzon Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen Karadeniz Bölgesi’nden 9 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ paneline konuşmacı olarak Türk-iş Kadın Kolları Eski Başkanı Rahime Akdoğan, Babillon Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Rize Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Yasemin Suyabatmaz, Mimar Hatice Öztürk ve Birlik Mantar Kurucusu Merve Ulusoy katıldı.

Nilüfer Batur moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Fındık Harmanı Sahibi Demet Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Ülgen Aytan, TOBB Artvin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ekoköy Kurucusu Hatice Nur Ersöz yer aldı.