Büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kârında yüzde 19,1'lik artış
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün açıklanan verilere göre, Ağustos ayında büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kâr hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,1 artışla toplam 612,81 milyar yuanı (89,83 milyar ABD Doları) buldu.
Mayıs ayında bu işletmelerin büyüme hızının negatiften pozitife dönmesinden sonra, istikrarlı büyüme eğilimi korunuyor.
İstatistikler, hammadde imalat sanayi kârının yüzde 32,5 artarak artış hızının Temmuz ayına göre 17,8 puan büyüdüğünü gösteriyor. Ekipman imalat sanayinin kârı bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak tüm büyük ölçekli sanayi işletmelerinin kârını 8,1 puan artırdı.
Ocak ayından Ağustos ayına kadar, ülke çapındaki büyük ölçekli sanayi işletmelerinin toplam kâr hacmi bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düştü, düşüş oranı Ocak-Temmuz dönemine oranla 3,7 puan daraldı.
Ulusal İstatistik Bürosu Sanayi Departmanı'nda kıdemli bir istatistikçi olan Zhu Hong, Ocak-Ağustos ayları arasında sanayi işletmelerinin ciroları ve kârlarındaki büyüme oranının henüz olumluya dönmediği görüşünde.
Zhu Hong, aynı zamanda, iç ve dış ortamın karmaşık ve değişken olmasından dolayı, işletmelerin kârlarının sürekli ve istikrarlı büyümesi için hala belli baskılarla karşılaşıldığına işaret etti.
Zhu Hong'a göre, iç talebin potansiyelinden daha fazla yararlanmak, piyasa oyuncularının canlılığını artırmak ve endüstriyel ekonomik kalkınmanın kalitesinin istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesini teşvik etmek gerekiyor.
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