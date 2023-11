Yenibiris Plus ekosistemi ile artık tek markanın bir platform üzerinden motivasyon ve değer odaklı insan politikaları hizmetlerine ulaşılabilecek. Yenibiriş 2024 yılının ikinci yarısından itibaren bu ekosistemi mobil altyapılar üzerinden hizmete almış olacak. Momentumun fizikteki formülünü de ortaya çıkaran Yenibiriş, artık ‘İnsan Kaynakları’ birimini Motivasyon x Değer = Birey (Motivated and Valued Person) olarak tanımlıyor.

Hizmet alanlarının erişimini kolaylaştırabilmek için insan kaynakları ve istihdamın gereksinimlerinin tamamını beş ana başlık altında toplayan Yenibiriş, bu inovasyon yaklaşımı ile merkezine insanı koyan HR Super App’i oluşturdu. Bu uygulamanın içerisinde yer alan tüm hizmetleri Yenibiris Plus platformuna taşıyan markanın bu ekosistem ile artık tek bir platform üzerinden motivasyon ve değer odaklı insan politikaları hizmetlerine ulaşılabilecek. Momentum’24 Zirvesi’nde yeni platformu tanıtan Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Gerçekleştirilecek bu bütüncül hizmet hem mobil hem de web tabanlı sistemler üzerinden kapsamlı ve hızlı şekilde kullanıcılarımızın erişimine sunulacak. An itibarıyla hizmete giren bu sistemimiz, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren de mobil altyapılar üzerinden hizmete girmiş olacak” dedi. Momentumun fizikteki formülünü de ortaya çıkardıklarını açıklayan Uğur Karaboğa, artık ‘İnsan Kaynakları’ birimini Motivasyon x Değer = Birey (Motivated and Valued Person) olarak tanımladıklarının altını çizdi. Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar’ın “Dünyada bir yetenek savaşı başlamış durumda” sözü ise geceye damgasını vurdu.

“Momentum, bizim için basit bir tanımın çok ötesinde anlam ifade ediyor”

Kuruldukları ilk günden itibaren momentumun gücüne inanarak yol aldıklarını ifade eden Uğur Karaboğa, “Fizik biliminin bir terimi olan momentum, bizim için basit bir tanımın çok ötesinde anlam ifade ediyor. Mesela bir sporcunun zıplamadan önce eğilip, kazandığı ivme ile hayallerine ulaşması, ya da genç bir girişimcinin küçük bir odada yalnız ürettiği fikrini, yüzlerce çalışana ulaştırma başarısı. Momentum kimi zaman da ilk okunu atan bir ulusun yüzyıllar boyunca güçlenerek ayakta kalması anlamına gelir. Ve yine o ulusun yüz yıl önce yakaladığı bu büyük momentumun, nice yüzyıllarca sürdürülmesi için şaha kalkmasını da ifade etmektedir. İşte bu momentumu oluşturmak için buradayız ve Yenibiriş olarak Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının ilk yaşını coşkuyla kutluyoruz. İlkler her zaman önemlidir. Bizi o anlara taşıyan güç de momentumun kendisidir. Harekete geçmiş olduğumuz o andır. Biz de Yenibiriş olarak momentumun fizikteki formülünü temel alarak kendi formülümüzü geliştirmek istedik. Biliyoruz ki artık ‘İnsan Kaynakları’ kavramı günümüzde temsil ettiği değerler itibari ile yeniden ele alınması gereken bir birimi simgeliyor. Bu yeni vizyonumuz doğrultusunda oluşturduğumuz formül ile artık ‘İnsan Kaynakları’ birimini Motivated and Valued Person yani ‘MVP’ birimi olarak tanımlıyoruz” dedi.

Yenibiris Plus ile hizmetlere tek bir yerden ulaşılabilecek

Merkezine insanı aldıkları yeni vizyon doğrultusunda teknolojiyi ve dijital altyapıların da desteğiyle Türkiye’nin dört bir yanına insan kaynakları alanındaki hizmetleri erişilebilir kılmayı amaçladıklarını söyleyen Karaboğa, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet alanlarının erişimini kolaylaştırabilmek için insan kaynakları ve istihdamın gereksinimlerinin tamamını beş ana başlık altında toplayarak sadeleştirdik. Bu inovasyon yaklaşımı ile merkezine insanı koyan dijital bir yapı oluşturduk ve bir HR Super App doğmuş oldu. Bu uygulamanın içerisinde yer alan tüm hizmetlerimizi kapsayacak yeni dijital platformumuz da Yenibiris Plus. Bugünden itibaren Yenibiris Plus ekosistemi ile beraber motivasyon ve değer odaklı insan politikaları hizmetlerine tek bir platform üzerinden ulaşabilecek. Gerçekleştirilecek bu bütüncül hizmet hem mobil hem de web tabanlı sistemler üzerinden kapsamlı ve hızlı şekilde kullanıcılarımızın erişimine sunuluyor olacak. An itibarıyla hizmete giren bu sistemimiz, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren de mobil altyapılar üzerinden hizmete girmiş olacak. Önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Momentum’25 Zirvesi’nde ise ana tema olarak insan politikaları alanında yapay zeka kullanımı ve yetenek teması konularını işliyor olacağız.”

“Yeteneklerin en iyilerini alanların başarılı olmaması için hiçbir sebep yok”

Zirvenin bir diğer konuşmacısı ise Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, “Günümüz iş dünyasında bir liderin başarıya ulaşması için kendi deyimimle içten yanan motorlu olması yani merak etmesi, okuması, yenilik peşinde koşması ve birçok işi aynı anda yapabilmesi lazım. İkinci olarak çevresine örnek olması, iyi bir liderin olmazsa olmazları arasında olmalı. Bunun yanı sıra liderin güven vermesinin yanında gelişime teşvik etmesi gerekiyor. Siz insanlara güvenip onların gelişimi için fırsat yaratarak fırsat verirsiniz inanılmaz işler başardığını görebilirsiniz. Hayatımızın tamamını oluşturan iletişim, başarılı bir liderin de olmazsa olmazıdır. İletişimi kuvvetli olan biri mutlaka kazanıyor çünkü iletişim onları bir yerden bir yere getiriyor. Ayrıca liderin işindeki başarısını sürdürülebilir kılması için en iyi ekiple çalışması ve cömert olması büyük öneme sahip. İş hayatının olmazsa olmazı olan network de liderliğin olmazsa olmaz faktörlerinden biri. Belki bugün tanıştığınız bir kişi beş yıl sonra size hayatınızın fırsatı için kapı aralayacak. Bugün geldiğimiz noktada liderler ne kadar önemliyse yetenekler de bir o kadar değerli. Nitekim dünyada bir yetenek savaşı başlamış durumda ve bu yeteneklerin en iyilerini alanların başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Bunun için de şirketlerin İnsan Kaynakları daha önce hiç olmadığı kadar önem vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

100 Yılın Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Momentum’24 Zirvesi’nin ilk günü ‘100 Yılın Değer Ödülleri’ törenine de ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Derda Yasir Yenal ve Oylum Talu’nun yaptığı gecede ‘100 Yılın Vefa Ödülü’ Özdemir Bayraktar’a, ‘100 Yılın Başarı Ödülü’ Türk Hava Yolları’na, ‘100 Yılın Güven Ödülü’ Shell’e, ‘100 Yılın Sanat Ödülü’ Ajda Pekkan’a, ‘100 Yılın Spor İnsanı Ödülü’ Fatih Terim’e, ‘100 Yılın Emek Ödülü’ Doğan Hızlan’a ve ‘100 Yılın Takımı Ödülü’ Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’na verildi.

Momentum’24’te ikinci gün…

Zirvenin ikinci günündeki ilk panel, Zeliha Saraç’ın moderatörlüğünde Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay, sahibinden.com CHRO’su Güntulu Peker, Hilton Türkiye İK Direktörü Hakan Özcan ve L’Oréal Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Murat Yüksel’in katılımıyla gerçekleşen İK ’24 - CHRO Gündemi oldu. Günün ikinci panelinde ise İK ’24 - İK Teknolojileri ele alındı. Moderatörlüğünü Yenibiriş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen’in yaptığı panele Akkök Holding CHRO’su Duygu Erzurumlu Cengiz, KORDSA İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Eray Karaduman, Impulso CEO'su Osman Aytaman ve Easy HR Kurucu Ortağı Yusuf Talus katılım gösterdi.

Momentum’24 Zirvesi’nin bir diğer paneli, Özlem Helvacı’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen İK ’24 - Dijitalleşme ve Yapay Zeka oldu. Panelin konuşmacıları arasında Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu ve Samsung Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yankı Yalçın yer aldı.

Zirvenin son paneli ise Deniz Satar’ın moderatörlüğünde B U B U Kurucusu Kaan Kaba ve Eğitmen Yavuz Yiğit’in katılımıyla gerçekleştirilen Gençlerin ’24 Gündemi oldu.