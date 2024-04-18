Türkiye’de tarım alanında verimlilik artışına ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamak amacıyla tarımı, teknolojiyi ve finansı bir araya getiren İş Bankası Aydın’da Söke ve Bozdoğan’dan sonra İncirliova’da da Tarım İhtisas Şubesi’ni hizmete açtı. İncirliova’da 50 yıldır hizmet veren banka şubesinde yapılan konsept değişikliği ile artık İş Bankası İncirliova’da normal bankacılık hizmetlerinin yanında çiftçi eğitim merkezi gibi faaliyetlerini sürdürecek.



Konsept değiştiren İş Bankası İncirliova Şubesi için açılış töreni düzenlendi. İncirliova Kaymakamı Canan Hacer Baştürk, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Bir asırlık geçmişe sahip Türkiye İş Bankası’nın kuruluşundan bu güne yaptığı başarılı çalışmalar ve ülke kalkınmasına, yatırımcıya ve çiftçiye verdiği desteklerden söz eden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından bir kez daha gündeme gelen gıda güvenliğinin önemine değindi.

İnsanoğlunun hava ve sudan sonra en büyük ihtiyacı olan gıdanın sürdürülebilir şekilde üretilmesi için Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırdıklarını kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, başta girdi maliyetleri olmak üzere tarım alanında yaşanan zorluklara ve küresel iklim krizine dikkat çekerek çiftçiye her türlü desteği sağlamak için projeler ürettiklerini söyledi.

Tarımda sürdürülebilirliğin ancak teknoloji destekli bilimsel yöntemlerle sağlanabileceğini belirten Sezgin Yılmaz, “Tarım ihtisas şubelerimizi, verimli ve sürdürülebilir bir tarım için ülkemizde teknolojilerin, bilim odaklı yeni yöntemlerin kullanımına ve yaygınlaşmasına hizmet eden, tarımın dijital dönüşümünün finansmanına odaklanan, finansal danışmanlığın yanı sıra dijital, zirai ve ekolojik alanlarda da danışmanlık veren, sektörün paydaşlarını bir araya getiren öncü merkezler olarak görüyoruz” diyerek konsept değiştirerek Tarım İhtisas Şubesi’ne dönüştürdükleri yerlerde İş Bankası’nın sadece bankacılık hizmeti değil aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi gibi hizmet vereceğini söyledi. Yılmaz, ayrıca banka bünyesinde oluşturdukları tarım konusundaki uzman ekiplerin çiftçilerin talepleri doğrultusunda bizzat tarlalarda ürün ve arazi yapısını inceleyerek hizmet vereceğini kaydetti.

Konuşmaların ardında açılışı yapılan İş Bankası İncirliova Tarım İhtisas Şubesi’nde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım tarafından çiftçilere eğitim verildi. İncirliova’da gerçekleştirilen eğitim toplantısına ülkenin çeşitli illerindeki diğer Tarım İhtisas Şubeleri’nden de canlı yayın aracılığı ile katılım oldu.