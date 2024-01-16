İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 çeşit sağlıklı ve besleyici yemeği yalnızca 40 TL’ye sunan Kent Lokantalarının 10’ncusunu Pendik’te açtı. Kent Lokantası açılışı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mini bir mitinge dönüştü. Her gün 7500’e yakın kişinin şehir genelindeki Kent Lokantalarından yararlandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bir avuç insanın ihtiyaçları için uğraşmayacağız. Milletimiz için uğraşacağız. En büyük gücümüz, kuvvetimiz milletimizin gücü ve kuvvetidir. Lütfen omuz omuza olun. Hep birlikte İstanbul'u koruyalım. Hep birlikte İstanbul’u çok güzel günlere kavuşturalım. Allah bizi mahcup etmesin. Bu hizmeti vermek bizi elbette mutlu ediyor, ama bizi mutsuz eden şey, ülkemizin yoksulluğu. Bu ülke yoksulluğu hak etmiyor” dedi. Lokantadaki ilk tabldotların servisini yapan İmamoğlu, öğle yemeğini üniversite öğrencileriyle birlikte yedi. Bu sırada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay’da yakalandığını belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Simay Gök ile İmamoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. “Deprem zamanı yurtların açık olması da gerçekten çok güzel bir şeydi” diyen Gök, “Ben depremde Hatay'daydım. 1 ay çadırda kaldım. Burada yurdumun olduğunun bilinmesi, sürekli aranıp, ‘İstediğin zaman gelebilirsin’ denilmesi… Yani artık o psikolojiye dayanamıyordum. Ve buraya gelip, yarı zamanlı bir işte çalışmaya başladım. Kafamı dağıttım. İnanın; o kadar çadırda kaldıktan sonra, o kadar değerli geliyor ki bir sıcak yatakta uyumak. Gerçekten bunun için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Gök’e, depremin yıldönümü 6 Şubat 2024’te Hatay’da olacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 çeşit sağlıklı ve besleyici yemeği yalnızca 40 TL’ye sunan Kent Lokantalarının 10’ncusunu Pendik Batı Mahallesi’nde açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Pendik Kent Lokantası açılışına vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Vatandaşların sevgi gösterileri altında Kent Lokantası kapısına zorlukla ulaşan İmamoğlu, kapı önünde yurttaşlara kısa bir konuşma yaptı.