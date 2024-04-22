Kuşadası'nda bir derneğin ev sahipliğinde özel bir okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Saatler öncesinden salonun tamamen dolduğu söyleşiye, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Mehmet Sarıdedeoğlu ve belediye meclis üyeleri, ev sahibi derneğin başkanı Haşmet Boğalı ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Kuşadası'nın tarihinden bahseden Prof. Dr. İlber Ortaylı, kentin geçmişte çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve doğudan gelen malların Akdeniz'e ulaştırılmasında etkin bir rol üstlendiğini söyledi.

"Kuşadası denize açılan kapı konumunda"

Kuşadası'nın sahip olduğu jeopolitik konum nedeniyle denize açılan bir kapı olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Burası Efes'e de çok yakın olduğu için tarihin her döneminde ticari açıdan hareketlilik yaşamış bir kent. Zaten Scala Nova da 'yeni iskele' anlamına geliyor. Özellikle İtalya ve yine Akdeniz'de bulunan adalara ticari mallar Kuşadası üzerinden gönderiliyor. Yani Kuşadası geçmişte ticaret kervanlarının uğrak noktası durumunda. Osmanlı'nın en önemli vezirlerinden biri olan Öküz Mehmet Paşa'nın yaptırdığı kervansaray da bunun en önemli göstergelerinden" dedi.



"Topraklarınız çok bereketli"

Türkiye'de turizm kenti olmasıyla ön plana çıkan Kuşadası'nın aynı zamanda çok verimli topraklara da sahip olduğuna dikkat çeken Ortaylı, "Ülkemizde tarım maalesef bitme noktasına geldi. Ege Bölgesi'nde de artık ziraat ile uğraşan insan sayısı çok az. Kuşadası'nın ekonomisinin turizme dayalı olduğunu biliyorum. Ancak Kuşadası'nda tarım yapılabilecek nitelikte bereketli arazilere de bulunuyor. Kuşadası'nın bu özelliğini kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor. Bu nedenle benim Kuşadalılara en önemli tavsiyem zeytinlik ve meyve bahçesi satın almaları yönünde olacak" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Haşmet Boğalı tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.