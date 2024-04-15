Türkiye’nin lider online ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mart 2024 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak yayımladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları 2023 Aralık ayından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Rapora göre ikinci el araçlarda satış fiyatı Mart 2024’te yüzde 2,1 oranında artış kaydetti. Segmentler arasında ise en fazla artış A segment araçlarda gerçekleşti. B,C,D segment araçlar da düzenli yükselişini sürdürüyor.

“İkinci el araç platformlarına talep artacak”

Endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Sıfır araçlara zam gelmesi ile birlikte ikinci el araçlara yönelim arttı. Bu durum ikinci el araca talebin artmasında ve fiyatların da yükselmesinde etkili oldu. İkinci el araç piyasasının, önümüzdeki dönemde canlılığını daha da artırmasını bekliyoruz. Özellikle döviz kurundaki değişimler ve aylık enflasyon etkisi, doğal biçimde araç fiyatlarının yükselmesinde etken olacaktır. Bu durum online ikinci el araç platformlarına olan talebi de yükseltecektir. Bu noktada da kaliteli, güvenilir ve kolaylık sağlayan hizmet sunmak rekabette büyük rol oynayacak. Bizde bu süreçte müşterilerimize araç satın alma yolculuklarında kolaylık sağlamak adına ChatGPT 3.5 alt yapısıyla oluşturduğumuz VavaBot’u devreye aldık. VavaBot, kullanıcıların istedikleri araçlara kolayca ulaşmasını sağlıyor. Gelişmiş özellikleri sayesinde araçların tek tek incelenmesine gerek kalmıyor. Ayrıca kıyaslama yaparak avantaj ve dezavantajları kullanıcılara sunuyor. Bu yenilikçi teknolojimiz de ikinci el araç piyasası canlandıkça daha fazla öne çıkacak.’’ diye konuştu.