Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı

Tuzluca Köprübaşı köyü Iğdır yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11:45 sıralarında Tuzluca Köprübaşı köyü Iğdır yolunda meydana geldi. Yolun kar ve gizli buzlu olmasından dolayı Sercan Güneş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarında bulunan korkuluklara çarparak durabildi. Araç içinde sıkışan Sercan Güneş, olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.