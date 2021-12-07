Iğdır’da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Iğdır Bağlar mahallesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Iğdır Bağlar mahallesinde bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı bodrum katı ev olan ve içinde yaşlı bir kadının oturduğu alanda yangın çıktı. Yangını fark eden komşular ve yolda geçen vatandaşlar eve girip yaşlı kadını evden çıkardılar. Vatandaşlar daha sonra itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken itfaiye yangını söndürdü, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.