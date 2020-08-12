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Iğdır’da 4.4 şiddetinde deprem oldu
IĞDIR'DA DEPREM OLDU
IĞDIR 12.08.2020, 03:15
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Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır’ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:29’da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.
Adnan Bagana isimli vatandaş, “Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz” dedi.
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