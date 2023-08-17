Eminönü’ndeki İETT durağında park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak denize düştü. Olay sonrası İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız, “ Otobüs denizden çıkartıldıktan sonra İBB tarafından takılan kamera sistemimiz var. Her şey orada görünecek zaten. Uçaklardaki kara kutu gibi. Denize de düşse o kayıtlar kaybolmuyor” dedi.



Çok büyük geçmiş olsun. Aracımız İstanbul Halk Ulaşım şirketine bağlı. Aracımızın periyodik bakımları yılda 2 kez İETT Genel Müdürlüğü garajında yapılıyor. Aracın bakımı ve eksikleri tamam. Araç sabah saat 07.12’de Eminönü’ndeki peronuna geliyor. 07:33’te de kalkış saati var. Bu kısa arada şoförümüz henüz net olmamakla beraber otobüsün el frenini çekmediğini gördük. Araç çıktığında bunu daha net göreceğiz. Bundan dolayı kaynaklanan ve kalkışına birkaç dakika kala şoförümüz el kumandası ile kapısı açıp içerisine binmek üzereyken araç hareket ediyor. Bir tane halk otobüsüne vurduktan sonra araç bağımsız hale gelerek denize düşüyor. Çıkartıldıktan sonra İBB tarafından takılan kamera sistemimiz var. Her şey orada görünecek zaten. Denize de düşse o kayıtlar kaybolmuyor. Uçaklardaki kara kutu gibi. Hepimize geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Öte yandan denize düşen İETT Otobüsünü çıkarma çalışmaları devam ediyor.