20 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-12” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde “Sibergöz-12” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.