İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İBB Meclisi’nde yapılan toplantıda meclis üyeleri gündem dışı söz aldı. Toplantıda söz alan Zeytinburnu AK Parti Meclis Üyesi Fatih Aydoğan, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Beltur işletmelerinin zarar ettiğini söyledi. Aydoğan, “Beltur’un öz kaynaklarının artıda olduğu son yıl 2019 yılı. 2019 yılında öz kaynaklar, 11 milyon 810 bin lira, 2020 yılında eksi 48 milyon 497 bin lira, 2021 yılında eksi 60 milyon 231 bin lira, 2022 yılında eksi 128 milyon 820 bin lira. Yani arkadaşlar az önce geçmiş olsun demiştim, müthiş bir başarı hikayesiyle Beltur’u batırmışsınız. 2022 yılında gerçekleşen 83 milyon 800 bin zararla, 2023 yılında Sayıştay Raporu yapılırsa burada göreceğiniz rakamı söylüyorum, 226 milyon lira olacak. Maalesef böyle bunların üzerine ödenmeyen SSK borçları, vergi borçları, leasing yoluyla çekilen krediler, tamamına yakın gecikmiş 117 milyon lira borç, bakın Beltur’un yapmış olduğu hammadde alım firmalarına borçları 117 milyon lira, vadesi geçen 111 milyon lira, zaten tamamı gecikmiş. Maalesef bir enkaz bırakıyorsunuz. Akıl tutulması bu, şükürler olsun ki 2 ay sonra seçim var. Hem bu kurumları hem de İstanbul’u düştüğü bu sıkıntılardan kurtaracağız. Maalesef iştirak şirketleri hiç iyi yönetilmiyor. Zaten bu dönemden sonra yokuz anlayışıyla kurumlar talan edilmiş durumda” şeklinde konuştu.

Beltur iddialarına cevap veren İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, “İştiraklerle ilgili yaklaşık 30 civarı iştirakimiz var biliyorsunuz. Koskoca iştirakler borçlarından dolayı İBB'nin açtığı ihalelere giremiyor, ihale yasaklısı. Bakın ihale yasaklısıydı, birçok iştirak şirketi. Doğru yönetim, tasarruf ve iyi bir ekiple bırakın borçları geri ödemeyi Türkiye'de son yıllarda iştirak şirketlerimizin birçoğu ilk 500’e giriyor. Var mı Sayıştay raporlarında? Sayıştay müfettişleri yazmış mı? Tabii ki bunu şöyle çözebiliriz. Fatih Bey, 2019’dan sonrasına bakıyor da bir de 2019’dan öncesine baksın. O borçları 30 tane iştirakin, isterse o bilgileri paylaşınız onunla verilerine baksın, ekonomik verilere baksın. Şurada yine konuşsun. Birçok veriden bahsetti işte borçlanma gibi. Tabii bu detayları biz de çalışıp bakarız. Çünkü çok rakamlar ne derece doğru değil ona bakacağız. Ne kadar Sayıştay deseniz de biz sizin yorumlama farkınızla biliyoruz. Ama hiç şeyden bahsetmedi. Kötü yönetilen ekonomiden dolayı artan maliyetlerin vatandaşa yansıtılmaması için aylardır çalışan, yıllardır çalışan, özveriyle çalışan, genel müdürlerimizden, yöneticilerimizden hiç bahsetmedi. Mesela şu anda Beltur’larımız ve sosyal hizmetteki sosyal tesislerimiz gayet uygun fiyatlarla piyasaya göre hala vatandaşımıza hizmet veriyor. Belki üç liraya aldığımızda iki liraya satıyoruz. Ham maddeler, gıda o kadar çok pahalandı ki merkezi yönetimin yani AK Parti iktidarının ülkeyi kötü yönetmesinden dolayı, mesela dolar belki 30 lira olmuştur. En son 29.90’dı, bakamadım. Hiç bunları değmeyeceksiniz. Bunların hiçbiri yok. Sanki bizim iştirakler, sanki Beltur kendisi ayrı bir Cumhuriyet. Kendi üretimi, kendi bayrağı var gibi her şeyin sorumlusu Beltur. Ondan sonra çıkıp burada seçimlere 2 ay kala siyaset yapacaksınız. Şunu söyleyeyim. Biz 1 Nisan'da aynı kararlılıkla Ekrem İmamoğlu başkanlığında yine burada olacağız ve iştiraklerimiz olarak da İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.