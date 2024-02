AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum “Risksiz İstanbul” tanıtım toplantısında konuştu.

CHP’li İBB yönetiminin 5 yılda her alanda başarısız olduğunu belirten Kurum, “İstanbullular bu başarısızlıklarla geçen yılların ardından çaresiz değildir. Çare insanı merkeze alan anlayıştır. Siztem İstanbul bu yönetim anlayışının ta kendisidir. Bu anlayış gücünü insandan ve planlamadan alır. İstanbul gibi bir metropolü gündelik kararlarla yönetilemez. Böylesi bir yönetim bu şehri çözümsüzlüğe mahkum eder. Siztem İstanbul yaklaşımı ile İstanbullulara vaadimiz sizleri risksiz, çilesiz, stressiz bir İstanbul’da yaşatmak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Kurum, “Türkiye’de toplam konutların yüzde 66’sının deprem riski altında. Nüfusun yüzde 71’i riskli alanlarda yaşayan başka bir coğrafya yoktur. Son 1 asırda büyüklüğü 6 ve üzeri olan 60’a yakın deprem yaşadık. 130 binin üzerinde kardeşimizi bu depremler sebebiyle toprağa verdik. Son 100 yılda ülke olarak depremlerden çok çektik. İşte asrın felaketi. Dünya tarihinde böyle bir yıkım görülmemiştir. Tam 53 bin canımızı gözyaşlarıyla toprağa verdik. Bugün artık herkes gündeminde İstanbul’un deprem gerçeği var. Hep söylüyoruz muhtemel bir İstanbul depremi bir milli güvenlik sorunu olacaktır. Bu güzel şehrin 39 ilçesi var. Bu şehirde 7.5 milyon evimiz işyerimiz var. Yeterli mühendislik ve mimari hizmeti almamış 1.5 milyon yuvamız sağlıksız durumdadır. Hele hele 600 bin yuvamızın bir dakika vakit kaybetmeden dönüşmesi gerekiyor. Bu kadar acil olan bir konuda CHP’li mevcut yönetim ne yapıyor. Ne acıdır ki . Tek bir olumlu adım dahi atmadılar. İstanbulluları 5 yıl oyunca verdikleri dönüşüm vaatleri ile kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak İstanbulluların aklı ile alay ettiler. Yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Yazı zamanlı belediyecilik yapanlardan zaten başka bir şey de beklenemezdi. İstanbullular şunu çok iyi biliyor. Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Cumhur ittifakımızla birlikte annelerimizin yavrularımızın umutlarını boşa çıkartmayacağız. İstanbul’u hep birlikte dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik”

Yapılacak projelerde İstanbul’un kimliğini korumaya özen göstereceklerini vurgulayan Murat Kurum,

“Yaşanmışlıkların ruhunu koruyacağız. İstanbul kimliğini her yatırımıza yansıtacağız. Yaptığımız kaldırımı aydınlatmayı, yeşil alanları parkları ortak bir dile göre yapacağız. Görenler ‘işte bu İstanbul mimarisidir’ diyecek. Biz söz verdik mi sözümüzü tutarız. Çünkü biz Türkiye’nin kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul’dan başlatmış kadrolarız. Türkiye’de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümün gerçekleştirdik. 1 milyon 300 bin sosyal konutu inşa ettik. İstanbul’a geldiğinizde İstanbul özelinde 12 yılda tam 800 bin bağımsız bölümü özenle yeniledik. Deprem konusunda tek bildikleri şey çalıştay ve toplantı yapmak olan İBB yönetimi, dönüşüm hareketinin bir paydaşı olmamıştır. Suyu düşünmek nasıl susuzluğu gidermiyorsa sadece istemek gayeye ulaştırmaz. Hep çok çalışmak gerekir. Ama İBB yönetimindekiler maalesef çalışmadılar. ‘Deprem seferberliği ilan ediyoruz’ dediler, ortada eserleri yok. ‘İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlarız’ dediler, tek bir hazırlıkları yok. ‘Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz’ dediler ama maalesef sözlerini tutmadılar. ‘15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz’ dediler yine sözlerini tutmadılar. Bütün Türkiye’nin videolarını izlediği bu vaatleri de şu anda inkar etmeye başladılar. Bu millet bu ihmalkarlığı asla unutmayacaktır. Affetmeyecektir. İnşallah 31 Mart akşamı sandıkta hesabını soracaktır” diye konuştu.



“Afetzede kardeşlerimiz güvenli yuvalarına kavuşuyor”

Depremin hemen ardından 180 bin konutla başlanan ihya sürecinin hızla ilerlediğini vurgulayan Kurum, “Afetzede kardeşlerimiz güvenli yuvalarına kavuşuyor. O duyguyu görmek her şeye bedel. Milletimiz sıcak güvenli yuvalarına kavuşuyor. Gaziantep’te söz verdik bitirilmiş konutları teslim ettik. Bunları nasıl yapacaksınız demişlerdi. Sen dertli olursa her işi yaparsın. Hatay’da yaşadığımız felaketten en çok etkilenen illerimizden biriydi. Hatay ve Adıyaman’da da konutlarımızı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay’da biz milletimize bir söz verdik. Bu afeti birlikte yaşadık. Birlikte üzülüp ağladık. Ama 11 ilimiz, orada yaşayan 14 milyon kardeşimiz rahat uyuyana kadar, mutlulukları yüzüne yansıyana kadar elimizi gönlümüzü deprem bölgesinden çekmeyeceğiz dedik. Bu anlayışla ilk günden itibaren çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Söz veriyorum. 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda annelerimizin umutlarını yeniden harekete geçireceğiz. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, hep birlikte çalışacağız” diyen Kurum, kentsel dönüşüm alanından büyük seferberlik başlatacaklarını söyledi.



“5 yılda 39 ilçemizde tam 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz”

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Marmaray bölgesini bütün olarak düşüneceğiz. Mevcut yeşil alanlarımızı arttıracağız. Sürdürülebilirlik, planlama ilkeleri ile dönüşümü hayata geçireceğiz. Yenilikçi kent yönetimini, modern şehircilik trendlerini ve kentsel tasarım yaklaşımını projelerinin odağına koyacağız. 5 yılda 39 ilçemizde tam 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz. Yeni yuvalarımızın 300 binini her yıl 60 bin konut yapmak suretiyle KİPTAŞ vasıtasıyla yapacağız. Yarısı büyükşehirden diyerek 700 bin hibe desteği, 700 bin düşük faizli kredi vereceğiz. Vatandaşların ödemelerini konut tesliminde başlayacak. Tam 100 bin lira vatandaşımıza taşınma kira yardımı vereceğiz. Kampanyanın onay süreçlerini başlatarak başvurularımızı alacağız. Sahaya göndereceğimiz arkadaşlarımızla birlikte İstanbul(un her yerine tespit değerlendirmeleri yapacağız. Onaylanan projelerin ruhsat işlemlerini hızla tamamlanacağız. İstanbul yeni yuvalarını 18 ayda teslim etmek istiyoruz. Konutların 250 binini vatandaşlarımızın anlaştığı özel sektör eliyle yerinde dönüştüreceğiz. Geriye kalan 100 binini ise belediyemizin imkanları ile KİPTAŞ’ımızın sosyal konut konseptine göre inşa edeceğiz. Sosyal konutlarımızı uygun kiralarda konut sağlamak amacıyla yapacağız. Farklı gelir gruplarından insanlarımızın birlikteliğini güçlendirmiş olacağız. İnsanımızın sağlık eğitim gibi hizmetlere erişimini güçlendireceğiz. Bu 100 bin yuvayı evi dönüşüme girecek yuva sahiplerine satmayacağız. Düşük fiyatlarla kiralayacağız. 100 bin sosyal konuttan 39 ilçemiz faydalanacak. İstanbulumuzun kimliğine zarar vermeyecek yatay mimari ile yapılacak sosyal konutlarımız 18 ayda tamamlanacak. KİPTAŞ’I öyle bir kapasiteye ulaştıracağız ki yerinde dönüşümde 100 bin konutu inşa edebilecek”