Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi çok sayıda etkinlik düzenledi. Bunlardan ilki İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Birol Çağatay ile İAÜ Su Altı Kulübü Başkanı Batuhan Bingöl, Cumhuriyetin 100. Yılı sebebiyle su altında 100 dakika kalarak bir ilke imza attı. Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı (SKS) ve İstanbul Aydın Üniversitesi Su Altı Kulübü (İAÜSAK) iş birliğiyle yapılan etkinlik, fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.



İAÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘100. Yılında Cumhuriyetin Kazanımları Ulusal Sempozyumu’ yapıldı. Sempozyuma Prof. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy, Prof. Dr. Hacı Duran, Prof. Dr. Zuhal Bahar, Prof. Dr. Veysel Günay, Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Prof. Dr. Kutay Karaca katılarak, ‘Cumhuriyetin Anayasal Etkileri, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Cumhuriyetin ilanı ve Tepkiler, Eğitim-Öğretimde Yenilikler ve Kazanımlar, Türk Kadını, Türk Dış Politikası ve Türk Dünyasıyla İlişkiler’ gibi konular masaya yatırıldı.



100. yıl kutlamaları kapsamındaki etkinliklerinden biri de Öğretim Üyesi Prof. Veysel Günay ve Öğretim Görevlisi Nihat Kemankaşlı’nın “Cumhuriyetin 100. Yılı Resim Sergisi” Galeri Aydın’da açılması oldu. Üniversitenin idari personelleri, öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan kalabalık bir kitle sergiye özel ilgi gösterdi.



Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle kampüs ana bahçede fener alayı düzenlendi.

Fener alayına öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelde katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Cumhuriyetimizin 100.yılında Türkiye'de Sanat ve Tasarım Eğitimi Paneli yapıldı. Ayrıca Ankara’da Tekstil ve moda tasarım Bölümü tarafından defile düzenlendi.

Son olarak Öğrenci Kulüpleri tarafından 100. Yıl Bahçesi etkinliği düzenlendi. Kulüplerin danslar, konserlerle yer aldığı 100. Yıl etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı; Geçmişten günümüze köklerimizden kopmadan, geleceğin liderleri ile bu büyük mirası koruyup daha da büyütmek için bir aradayız. İlerlemeye devam! "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı