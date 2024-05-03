Beşinci nesil SANTA FE, uzatılmış dingil mesafesi ve genişletilmiş bagaj kapağı açıklığı sayesinde yolcu ve yükleme kapasitesi açısından sınıfının lideri olmaya aday. Oldukça geniş bir yaşam alanı sunarak outdoor kullanım tarzına da uyum sağlayan otomobil, aynı zamanda daha uzun dingil mesafesiyle de üçüncü sıra oturmayı kolaylaştırarak konforlu bir sürüş sağlıyor.

Yeni SANTA FE, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından türetilen dört köşeli bir şekle ve farklı bir siluete sahip. Aracın ön kısmı, yüksek motor kapağı, H şeklindeki farları ve cesur çamurluklarıyla farklı bir izlenim uyandırıyor. H şeklindeki tasarım öğeleri, Hyundai'nin 'H' amblemini yeniden yorumlarken uzatılmış dingil mesafesi, cesur bir tavan çizgisine, çamurlukların etrafında güçlü bir hacme, keskin biçimde tanımlanmış tekerlek kemerlerine ve kısaltılmış ön çıkıntıya hayat veriyor. Ayrıca, 21 inç jantlar ve onu saran lastikler üzerinde hareket eden otomobilin arka kısmı da H şeklindeki stop lambalarıyla dengelenmiş ve sadeleştirilmiş.

Hyundai ayrıca “Çoklu Fener” ile en iyi ürün tasarımını da kazandı. “Dış Mekan ve Kamp Ekipmanları” kategorisinde yer alan Çoklu Fener, Red Dot Ödülü'nün sahibi olurken, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için iki özelliği birleştiriyor. Dış mekan etkinlikleri için taşınabilir bir el feneri işlevi gören fener, yarı saydam bir ışık difüzörüyle kullanıldığında da sıcak renkli bir ruh hali ışığına da dönüşebiliyor