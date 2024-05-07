Mahkûmların istihdama yönelik meslek edindirilmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ülke genelinde birçok atölye ve tesiste hükümlülere pratik yapma imkanı sunarak meslek öğretiyor. Türkiye’nin dört bir köşesinde ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler öz kaynaklarla oluşturulan atölyelerde mont, pantolon, gömlek gibi kıyafetleri üreterek istihdam ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ürünler, Ünye M-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü satış mağazasında satılmaya başlandı.



“Bu ürünlerimizin tamamı ceza infaz kurumlarında üretiliyor”

Mağazanın açılışında konuşan Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Türkiye’nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarımızda üretilen ürünlerimizin satışları burada yapılacak. Ceza infaz kurumu personellerimizin ve hükümlülerimizin destekleriyle bu satışlarımızı yapıyoruz. Tamamı milli ve yerli ürünlerden oluşmaktadır. Cezaevlerimizde personeller ve hükümlüler tarafından üretilen ürünlerimizin satışı gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun ürünler temin edeceğiz. Bu ürünlerimizin tamamı bizim ceza infaz kurumlarımızda kendi imkânlarımızla üretiliyor. Gelirleri de tamamen hazinemize aktarılıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye M-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne bağlı halka açık satış mağazası açıldı. Açılışa ayrıca Ünye Ağır ceza mahkemesi Başkanı Refik Ay, Cumhuriyet Savcıları, Ünye M-Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman, infaz koruma memurları katıldı.