Boraltan Köprüsü olayı Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin 1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.

Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemiş, Sovyetler de askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurmuştu. Türkiye, ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esa­sını ise kabul etmişti.

Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri, hükümetin talimatıyla iade edildi ve Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildi. Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre iltica edenlerin sayısı 407 idi.

BORALTAN KÖPRÜSÜ FACİASI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

1945 yılında sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi.

Ancak dönemin anlaşması mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyetler Birliği'nin başında bulunan Josef Stalin'in, Ankara'daki büyükelçisi aracılığıyla Türkiye'ye sığınan askerlerin iadesini istendi.

Sovyetler Birliği'nin isteği üstüne dönemin hükümetin tarafından 193 Azerbaycan Türki iade edildi.

1951 tarihinde Demokrat Parti Tekirdağ milletvekili Şevket Mocan tarihe gömülmeye çalışılan bu olayı TBMM'ye taşıdır. Boraltan Köprüsü Katliamı meselesi ilk kez bu yılda gündeme getirildi ve çeşitli tartışmalara neden oldu.

BORALTAN KÖPRÜSÜ NEREDE?

Boraltan Köprüsü (Serdarabat Köprüsü), Iğdır'daki sınır kapısına yakın olan Aras Nehri üzerinde bulunmaktadır.