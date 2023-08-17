Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında savunmadan dönen topla buluşan Bukvic'in şutu auta çıktı.
8. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bukvic'in şutunda kaleci Karacic gole izin vermedi.
11. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
18. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mierez'in şutunda kaleci Karacic meşin yuvarlağa hakim oldu.
25. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
31. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Belhanda, meşin yuvarlağı sağındaki Yusuf'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin top ağlara gitti. 0-1
43. dakikada Lovric’in sağ köşeden kullandığı köşe atışında penaltı noktasının az önünde Nejasmic kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
48. dakikada Yusuf sağ kanattan ceza alanına girdi ve çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.
57. dakikada Belhanda’nın soldan kullandığı köşe atışında Stambouli'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
59. dakikada Lovric’in ceza alanı içinden yaptığı vuruşta kaleci Karacic gole izin vermedi. Kaleciden seken topu penaltı noktası üstünde önünde bulan Caktas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
72. dakikada Lovric'in kullandığı köşe atışında arka direkte Grzan kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
81. dakikada Semih’in yaptığı faul sonrası hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada beyaz noktanın başına geçen Grzan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
90+1. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
Stat: Opus Arena
Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson
Osijek: Malenica, Renan Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic (Jugovic dk. 73), Caktas (Pusic dk. 64 ), Brlek, Bukvic (Omerovic dk. 73), Mierez (Spoljaric dk. 80), Lovric (Hiros dk. 80)
Yedekler: Marko Baresic, Mihael Zaper, Filip Zivkovic, Slavko Bralic, Stefanos Evangelou, Oleksandr Drambayev, Simun Mikolcic
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Y. Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dorukhan dk. 75) Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Abdurrahim dk. 90+2), Belhanda (Nani dk. 64), Akintola (Yusuf E. dk. 64), C.Ndiaye (Niang dk. 46)