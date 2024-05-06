Açıklama gerçekleştiren Henkel CEO'su Carsten Knobel “Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2023’te büyüme stratejimizi istikrarlı bir şekilde ileriye taşıdık ve uygulanmasına da hız verdik. Çok güçlü organik satış büyümesi sağladık ve karlılığı önemli ölçüde artırdık. Bu sayede, yılın başında yaptığımız öngörüyü aşmış olduk. Bu başarılı gelişme, Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları tarafından birlikte gerçekleştirildi." dedi

2023 Mali Yılında Grup Genelinde Satış ve Kar Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi, Mobilite ve Elektronik iş alanlarının yanı sıra Nalburiye, İnşaat ve Profesyonel iş alanlarının da etkisiyle yüzde 3,2 oranında güçlü bir organik satış büyümesi elde etti. Tüketici Markaları İş Birimi, özellikle Çamaşır ve Ev Bakım ile Saç iş alanlarının etkisiyle yüzde 6,1 oranında çok güçlü bir organik satış büyümesi kaydetti.

2024 Yılına Yönelik Öngörü

2024'te global ekonomik çıktıda orta düzeyde bir büyüme bekleniyor. Bu durum, Henkel için tüketici iş birimlerinin önemli alanlarında, hem endüstriyel talebin hem de tüketici talebinin makul düzeyde artışını varsayıyor. Henkel, 2024 mali yılında yüzde 2,0 ile yüzde 4,0 arasında organik satış büyümesi elde etmeyi bekliyor.

Tüm Stratejik Önceliklerde Önemli İlerlemeler Kaydedildi

Zorlu bir makroekonomik ve jeopolitik ortamda, şirket geçtiğimiz mali yılda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etti. Amaca yönelik büyümeye dair stratejik çerçeve daha da hızlı bir biçimde uygulandı. Özellikle üç büyük proje geçtiğimiz yıl üzerinde önemli bir etki yarattı ve başarıyla uygulanarak Henkel'in dönüşümünü ciddi ölçüde ileriye taşıdı. Bu üç proje; Rusya’daki işlerin satışı, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care'in birleşerek yeni Tüketici Markaları İş Birimi'nin oluşturulması ile Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi'ndeki gelişmelerdi.

Rusya’daki İşlerin Satışı

Henkel Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma kararı aldı. Nisan 2023'te Henkel Rusya'daki işlerini yerel finansal yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma sattı. Mutabık kalınan satın alma fiyatı yaklaşık 600 milyon Euro idi.

Tüketici Markaları: Birleşme Planlandığından Daha Hızlı İlerliyor

Önceki iki tüketici iş birimi Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care'in birleşerek yeni Tüketici Markaları İş Birimi'ni oluşturmasıyla Henkel, Persil ve Schwarzkopf gibi ikonik markaların yanı sıra başarılı Profesyonel iş birimi de dahil olmak üzere tüm kategorilerdeki tüketici markalarını tek bir çatı altında topladı. Henkel böylece, dinamik büyümeyi mümkün kılacak çok kategorili bir platform oluşturdu. Ocak 2023'te yeni iş birimi ‘hayata geçti‘.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi'ndeki Gelişme Daha da İleriye Taşındı

Henkel, global olarak pazar lideri pozisyonunu daha fazla güçlendirmek ve bir sonraki seviyeye taşımak amacıyla, 2023 mali yılında daha fazla çeşitliliğe sahip bir uluslararası ekibi göreve getirerek, Yapıştırıcı Teknolojileri'nin üst yönetim kademesinde bir takım değişiklikler yaptı. Aynı zamanda, müşteri ve pazara olan yakınlığını daha da artırmak için organizasyonel yapısını optimize etti. Yeni yapı üç iş alanından oluşuyor: Mobilite & Elektronik, Ambalajlama & Tüketici Ürünleri ve Tüketici & Nalburiye & Profesyonel.

Tüm Stratejik Önceliklerde Daha Fazla İlerleme Sağlandı

Henkel, geçtiğimiz mali yılda büyüme stratejisini sistematik bir şekilde uygulamaya devam etti ve tüm alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Şirket, iş ve marka portföyünü daha da geliştirdi, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarında rekabet gücünü artırdı, işletme modellerini optimize etti ve kurumsal kültürünü güçlendirdi. Henkel, 2023 yılında da önemli trendlere hitap eden ve müşteriler ve tüketiciler için değer yaratan çok sayıda inovasyonu piyasaya sundu. Yapıştırıcı Teknolojileri'nde Henkel, sürücü destek sistemlerindeki kamera lenslerinin yapıştırılması için yeni bir çözüm sundu. Bu çözüm, otomotiv endüstrisinde hızlı ve sağlam kamera üretimini mümkün kılarken, yeni nesil sürücüsüz araçlarda daha fazla güvenlik sağlıyor. Tüketici Markaları'nda, yenilikçi enzim teknolojisine sahip yeni bir formül sunan Persil Deep Clean 30'dan fazla ülkede piyasaya sürüldü. Ürün, mükemmel leke çıkarma sağlarken aynı zamanda çamaşır makinesindeki hoş olmayan kokuları da önlüyor. Henkel ayrıca tüm Got2b saç şekillendirici portföyünü yeni bir ambalaj tasarımının yanı sıra, vegan formüller, doğal içerikler ve daha sürdürülebilir ambalajlarla desteklenen bir sürdürülebilirliğe sahip olacak şekilde yeniden piyasaya sürdü.