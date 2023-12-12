Kasım ayının sonuna girilmesiyle birlikte kış mevsimi yavaş yavaş etkisini hissettiriyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçip yağışlar artarken, oto kiralama işleri de yavaşladı. Eskiden işlerin bu şekilde yavaşlamadığını söyleyen oto kiralama esnafı ise, bu yıl işlerin bu şekilde devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Yurt dışından gelerek araç kiralayan kişi sayısında da bir düşüş olduğunu ifade eden esnaf, Eskişehir’de kış turizmine önem gösterilmemesine de dikkat çekti.



“Bu mevsimde işlerin bu kadar düşmesi normal değil”

Eskişehir’de uzun yıllardır oto kiralama işi ile uğraşan Hasan Köle, son dönemlerde işlerde düşüş olduğunu belirtti. Sektörde anormal bir yavaşlama meydana geldiğini dile getiren Köle, “Bu mevsimde işlerin bu kadar düşmesi normal değil. Eskiden böyle olmuyordu. Ama şu son 1-2 senedir falan işlerde fazlaca düşüş var. Tabii böyle olması da sektör olarak bizleri zora sokuyor. Bu turizmle alakalı bir durum. Son dönemlerde yurt dışından gelmeler azaldı. Bu noktada muhtemelen savaşların etkisi oldu. Ayrıca Eskişehir’de kış turizmimiz yok. Aslında bunun biraz canlandırılması gerekiyor” dedi.