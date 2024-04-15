İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı son verilere göre yüzde 81,29 seviyelerine ulaştı. Bu veriler, İstanbul'un su kaynaklarında düşü olduğunu gösteriyor.

Detaylara bakıldığında, su miktarı Istrancalar Barajı'nda yüzde 42,89 seviyesinde ölçüldüğü görülüyor. Terkos Barajı'nda bu oran yüzde 86,19 olarak kaydedilmiştir. Sazlıdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 60,27 seviyesindedir. Diğer barajlarda da benzer şekilde doluluk oranları belirlenmiştir: Alibey Barajı'nda yüzde 66,63, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 76,03, Ömerli Barajı'nda yüzde 92,15, Darlık Barajı'nda yüzde 86,35, Elmalı Barajı'nda yüzde 88,46, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 73,51 ve Kazandere Barajı'nda yüzde 74,52 olarak ölçülmüştür. Bu veriler, İstanbul'un farklı bölgelerindeki su kaynaklarının mevcut durumunu göstermektedir.