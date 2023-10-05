Hava taşımacılığının başlıca avantajları

Çeşitli ulaşım modları için kaza istatistikleri dikkate alındığında, uçak en güvenli çözümlerden biridir. Olası kazalar sonuçları itibariyle yıkıcı olabilse de, bunların yüzdesi marjinaldir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2022 yılında havacılıkta kaza oranı 1,01'dir (0,99 milyon uçuş başına 1 kaza).

Güvenlik, yalnızca uçuş görevlilerinin ve havaalanı personelinin erişebildiği kargo için de geçerlidir. Havalimanlarında uygulanan sıkı güvenlik prosedürleri nedeniyle, sadece yetkili üçüncü tarafların kargoya erişmesi mümkündür.

Bir de hava yoluyla neredeyse sınırsız teslimat yelpazesi sorunu var. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlar mevcut olup, bu da dünya çapındaki neredeyse tüm büyük şehirlere yayılmış bir havalimanı ağı sayesinde mümkün olmaktadır. Havaalanlarının mevcudiyeti, malların bir uçaktan diğerine yeniden yüklenmesinin gerekli olduğu ara uçuşlara olan ihtiyacı da azaltmaktadır.

Ayrıca, dağlık arazi, denize erişimin olmaması veya yeterince gelişmemiş yerel yol ağı gibi kötü coğrafi koşullar nedeniyle kara veya deniz taşımacılığının imkansız olduğu yerlere uçakların ulaşabildiğini de belirtmek gerekir.

Hava taşımacılığı aynı zamanda hem insanların hem de malların taşınması için günümüzde en hızlı yöntemlerden biridir. Bir iş hedefine ulaşmanın garantisi kargonun hızlı bir şekilde taşınmasıysa, hava yolu en hızlı seçenek olabilir - kamyon, demiryolu veya gemiden daha hızlı.

Havacılık prosedürleri, makinelerin havalandıkları andan varış havalimanına güvenli bir şekilde inene kadar takip edilmesi gerektiğini varsayar. Bu da yatırımcının nakliye siparişinin durumunu her zaman izleyebileceği ve nabzını tutabileceği anlamına gelir. Bu da tedarik zincirinin sonraki adımlarının, yani kargonun havaalanından alınıp varış yerine taşınmasının organize edilmesini kolaylaştıracaktır.

Herhangi bir dış etken söz konusu olmadıkça, uçaklara zamanlama konusunda da güvenilebilir. Gecikmeler, lojistik veya güvenlik nedenleriyle ertelenebilecek olan kalkışla ilgili olabilir. Ancak havada, trafik sıkışıklığı veya yolda engeller söz konusu değildir - bu nedenle her şey önceden belirlenen zaman dilimine göre gerçekleşmelidir.

Hava yoluyla taşıma bazen taşıma sırasında hasara karşı hassas olan mallar için de tavsiye edilir. Uygun koruma ile, taşınan kargonun özelliklerini bozabilecek şok (karayolu taşımacılığında olduğu gibi) veya nemle uzun süreli temas (deniz taşımacılığında olduğu gibi) riski yoktur. Bu, sadece çabuk bozulan gıdaların taşınması için bile önemli bir faktör olabilir.

Hava taşımacılığı ne zaman tavsiye edilen bir seçenek değildir?

İnkar edilemez pek çok avantajına rağmen, malların hava yoluyla taşınması sadece dezavantajları olan bir çözümdür. Bunlardan en büyüğü şüphesiz diğer taşıma türlerine göre nispeten yüksek maliyetidir. Bir uçağın personeliyle birlikte kiralanmasının yanı sıra havaalanı altyapısının kullanımı ve kargonun pistten varış noktasına taşınması için ek bir ulaşım kaynağı için ödeme yapılması gerekir. Bu nedenle, bu seçenek çoğu zaman yalnızca uzun mesafeler için ekonomiktir.

Uçak tasarımının olası sınırlamalarını da akılda tutmak gerekir. Standart dışı boyut veya ağırlıkta bir kargo söz konusu ise, böyle bir seçenek uygulanabilir olmayabilir. Modern nakliye uçaklarının kaldırma kapasitesi limitlerinin 25 tona kadar ulaştığı düşünüldüğünde, bu konudaki kısıtlamalar muhtemelen kargonun küçük bir yüzdesini etkileyecektir.

Uçakların hava koşullarına bağımlı olduğu da unutulmamalıdır. Şiddetli bir fırtına, kar fırtınası veya bora bir uçağı yolda durdurabilir, bu da taşımada gecikmelere neden olarak yüksek kayıplara yol açabilir.

Hava taşımacılığını organize etmek - nelere dikkat etmeli?

Hava taşımacılığını kendi başlarına organize etmek, deneyimsiz yatırımcılar için oldukça zorlayıcı olabilir. Bu sürecin planlanmasında sorunlardan kaçınmak için, diğer şeylerin yanı sıra hava taşımacılığı - AsstrA sunan bir şirketten profesyonel yardım almaya değer.

Bu çözüme karar vererek, müdürün özel ihtiyaçlarına göre mükemmel şekilde uyarlanmış bir hizmete güvenebilirsiniz. Bunları analiz ettikten ve kargonun özelliklerini belirledikten sonra, yalnızca taşımanın planlandığı gibi yapılmasına değil, aynı zamanda en ekonomik şekilde yapılmasına da olanak tanıyan en uygun çözüm önerilecektir.