Şehit Oğuzcan Ekiz’in adı İmam Hatip Ortaokulunda yaşayacak

Hatay’ın Erzin ilçesindeki İmam Hatip Ortaokuluna, Şehit Oğuzcan Ekiz’in adı verildi.

10 Şubat 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz’in adı ilçede bir caddeye verildi. Ailesinin isteği üzerine şehidin adı İmam Hatip Ortaokuluna verildi.

Okul bahçesinde yapılan tören ancesi Kaymakam Vekili Osman Demir, şehit annesi Suna Ekiz’e bir buket çiçek verdi.

Törende duygusal anlar yaşayan şehit annesi Suna Ekiz, “Oğlumu vatan ve bayrak uğruna şehit verdim, gururluyum. Oğlumun ismi daha önce caddeye verilmişti. Daha sonrada bir okula verilerek adının orada yaşaması ailemiz olarak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Buradan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören sonrası mezarı başında ziyaret edilen şehit için dualar okundu.