Hatay’da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Hatay’ın Payas ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evlerin yerine yapılan TOKİ konutlarının anahtar teslimleri devam ediyor. Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk, toplam bin 351 afet konutunun bulunduğu projede 698 vatandaşın 3 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle evlerinin anahtarını teslim aldığını söyledi. Beluk, "1. etap afet konutlarında 827 adet konut bulunuyor.

Kuzey yan tarafında bulunan Payas 2. etap afet konutlarında ise 530 konut bulunuyor. Toplam bin 351 tane afet konutu var. Bu süreç içerisinde 698 hak sahibi 3 Şubat tarihinde Antakya’da çekilen kura ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden evin anahtarlarını almışlardır. Bazı eksiklikler mevcut olduğu için müteahhide süre verildi.

Süre sonrasında eksikler giderildi. Dün itibarıyla da vatandaşlarımıza evlerinin tamamen anahtarı verilerek, taşınma süreci başlamıştır" şeklinde konuştu. Konutunu teslim alan Fatma Ateşoğlu adlı depremzede ise mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti.