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Samandağ’da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.
HATAY 25.06.2022, 11:56
Hatay’ın Samandağ ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, motosiklet sürücülerine tek tek durdurarak trafik kurallarına uymanın ve kask gibi ekipmanları kullanmanın emniyet ve can güvenliği açısından önemini anlattı.