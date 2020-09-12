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Samandağ’da kapsamlı maske denetimi
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ KALABALIK CADDE VE SOKAKLARDA MASKE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
HATAY 12.09.2020, 19:14
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi gerçekleştirdi.
Son zamanlarda artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına takanlara uyarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık her geçtiği yerde vatandaş ile sohbet etti.
Yapılan uygulama neticesinde Samandağ’da vatandaşların maske takmaya genel anlamda uyduğu gözlemlendi.
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