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Otomobil bahçeye uçtu, sürücü hafif yaralı kurtuldu

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL, BAHÇEYE UÇTU.

HATAY 14.09.2020, 10:04
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Otomobil bahçeye uçtu, sürücü hafif yaralı kurtuldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesinde bu sabah meydana gelen kazada, 31 EG 920 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsmi alınamayan otomobil sürücüsünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

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