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İskenderun’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bin 341 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

HATAY 05.01.2023, 14:35 05.01.2023, 14:59
İskenderun’da kaçak sigara operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde İskenderun Akçay Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan üç motosiklette bulunan İ.Ö., F.C., H.Ö., N.A. adlı 4 şahıs ile yaya olarak durdurulan M.K.’nın yapılan üst aramasında bin 341 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.Ö., F.C., H.Ö., N.A. ile M.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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