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İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİ VE YENİLİKÇİ YATIRIMLARI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN İŞ ADAMI DOĞUKAN ÖNER, TEMELİ SAĞLAM FİRMALARIN SALGIN SÜRECİNİNİN STRES TESTİNDEN BAŞARI İLE ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ.

İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİ VE YENİLİKÇİ YATIRIMLARI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN İŞ ADAMI DOĞUKAN ÖNER, TEMELİ SAĞLAM FİRMALARIN SALGIN SÜRECİNİNİN STRES TESTİNDEN BAŞARI İLE ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:31
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İş adamı Doğukan Öner: ‘’Bu süreçte temeli sağlam olan firmalar ayakta kalacak’’

Girişimciliği ve yenilikçi yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken iş adamı Doğukan Öner, temeli sağlam firmaların salgın sürecininin stres testinden başarı ile çıkacağını söyledi.

Başarılı iş adamı Doğukan Öner, korona virüs pandemi sürecinin iş hayatına etkilerini değerlendirdi. Gerçekleştirdiği projelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren genç iş adamı Doğukan Ömer, içinden geçmekte olduğumuz sürecin birçok şirket için yeni fırsatlar oluşturabileceğini dikkat çekti. Bayramdan sonra normalleşme sürecinin başlayacağına değinen genç iş adamı, ‘’Salgın sürecinde ekonomisi güçlü, kurumsal olarak hizmet veren, ileriye dönük yatırım yapan firmalar ayakta kaldı. Temeli güçlü olmadığı için zor günler geçiren birçok şirket ise iflas noktasına geldi. Bu durum ekonomimiz için üzücü olduğu gibi, devam eden ticari faaliyetler içinde yeni bir rekabet ortamı hazırlamış durumda’’ dedi.

Salgın sürecinde birçok firmanın personelini evden çalışmaya yönlendirmesinin ticari faaliyetlerin bir nebzede olsa devam etmesi konusunda önemli bir rol oynadığını hatırlatan Öner, şöyle devam etti;

“Ticari faaliyetlerini devam ettirme çabası içerisinde olan firmalar, devlet destek paketleri ile birlikte bu dönemi sıkıntılı da olsa atlatmak üzereler, bayram sonrasında piyasalarda oluşacak canlılıkla birlikte sıkıntılı günler geride kalabilir. Fakat salgın sürecinden önce de ekonomik problemler yaşayan şirketler, şu an için çok zor durumda. Kendilerine yeni bir yol haritası hazırlamaya çalışıyorlar. Belki de birçok şirket kapanma kararı alabilir. İleriye dönük yatırımı olan şirketler daha hızlı toparlanacaktır.’’

Faaliyet gösterdikleri emlak ve gayrimenkul sektöründe kendi yatırımlarına da değinen başarılı iş adamı, ‘’Salgın tüm sektörleri etkilediği gibi, bizim sektörümüzde de ciddi derecede etkili oldu. Fakat firma olarak kriz senaryolarına hazırlıklı olmayı tercih ettik ve önümüzü göremediğimiz hiçbir işe yatırım yapmadık. Bu yüzden en hafif zararla bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.

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