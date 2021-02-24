Hatay’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Bulvarında meydana gelen kazada, battı çıktı olarak bilinen bölgede beton mikseri ile birlikte 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar çekilerek yol ulaşıma açıldı.