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Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
HATAY 17.05.2022, 12:30
Hatay’ın Payas ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kürtül Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesinde şüphe üzerine durdurulan M.K.’nın yapılan üst aramasında; 41 gram Afyon sakızı, 50 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet Captogon hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem yapıldı.