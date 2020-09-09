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Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE KAYGANLAŞAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP, DİREĞE ÇARPAN BİR KİŞİ YARALANDI.
HATAY 09.09.2020, 13:01
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip, direğe çarpan bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 34 ZH 6628 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda üst geçit direğine çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, Kırıkhan Belediyesi ekibi tarafından yapılan temizliğin ardından tekrar trafiğe açıldı.
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