Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobilin yan yattığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik-Arsuz yolunda meydana gelen kazada 31 ADM 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.