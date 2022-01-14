Hatay’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da tefecilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tefecilik suçlarına yönelik Antakya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 16 adet borç ve tahsilat bilgilerini içeren çeşitli doküman, 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Ç., M.Ç., H.H. ile Y.D. gözaltına alındı.