banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Anasınıfları ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim karar
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası

Hatay’da korkutan ev yangını

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını korkuttu.

HATAY 29.11.2020, 18:01
6
Hatay’da korkutan ev yangını
banner422

Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Karaalibölüğü Mahallesinde bir evde henüz nedeni bilenmeyen şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olayda yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık