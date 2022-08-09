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Hatay’da aranan 18 kişi yakalandı

Hatay’da aranırken yakalanan 18 kişiden 10’u tutuklandı.

HATAY 09.08.2022, 09:47
Hatay’da aranan 18 kişi yakalandı

Hatay’da aranırken yakalanan 18 kişiden 10’u tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Kırıkhan’da yapılan operasyonda aranan 18 şahıs yakalandı. Operasyonda hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.K., kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.M., Orman Kanununa Muhalefet suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K., basit yaralama suçundan 11 ay 6 gün hapis cezasıyla aranan S.Y., dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.K., basit yaralama suçundan aranan F.K., Ö.Y., S.Y. ve E.K., alkollü araç kullanma suçundan aranan K.G. olmak üzere 10 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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