Hatay Dörtyol’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, İlçeye bağlı Sanayi mahallesinde meydana geldi. Karşı karşıya gelen iki grup henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı. 2 grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullandığı kavgada Kenan B. (39) ile Raşit A. (36) bıçakla yaralandı.Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaya karışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.