Gönüllü itfaiyecilere sertifikaları verildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde, muhtemel orman yangınlarına karşı eğitilen ‘Gönüllü İtfaiyecilere’ sertifikalarıyla birlikte yangın esnasında kullanacakları giysiler ve yangında ilk mücadele edilecek su tankları teslim edildi.

Sertifika dağıtım öncesi bir konuşma yapan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Erzin’de pilot proje olarak başlayan gönüllü itfaiyecilik çerçevesinde gönüllülere eğitimleri akabinde yangın anında kullanacakları giysileri ve sertifikaları ile birlikte orman yangını tehlikesi bulunan mahallelere yangında ilk müdahalede çok önem teşkil eden su tanklarını teslim edeceklarını söyledi.

Erzin Belediyesi Dinlenme Tesislerinde yapılan törende, gönüllü itfaiyecilere sertifikaları, giysileri ve su tankları teslim edildi.

Törene, Erzin İlçe Kaymakamı Osman Demir, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Hayzaran, CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu’da katıldı.