Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bozuk yol yüzünden kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan ve araç yoğunluğunun çok olduğu yolun bozuk olmasından kaynaklı motosiklet kayarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.