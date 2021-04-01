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Altınözü’nde traktör devrildi: 2 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

HATAY 01.04.2021, 14:00
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Altınözü’nde traktör devrildi: 2 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya - Altınözü karayolunda seyir halindeki 31 AKN 14 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Traktördeki A.Y. ve K.Y. yaralandı.

Yaralılar, Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yarıların hayati tehlikeyi atlatamadıkları öğrenildi.
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