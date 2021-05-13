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Altınözü’nde jandarmadan kaçakçılık operasyonu
Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara, 6 kilo 754 gram kıyılmış kaçak tütün ve 8 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.
HATAY 13.05.2021, 13:35
Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kaçak sigara, 6 kilo 754 gram kıyılmış kaçak tütün ve 8 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Altınözü ilçe Jandarma Komutanlığı, Hacıpaşa Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma iş yerinde yaptığı aramada, 90 paket kaçak sigara, 6 kilo 754 gram işlenmiş ve kıyılmış kaçak tütün ile 8 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirdi.Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.