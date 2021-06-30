AB desteğiyle Hatay’da inşa edilen hastanede sona geliniyor

Sağlık Bakanlığı’nın Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığı anlaşma kapsamında, AB hibe desteğiyle Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşa edilen devlet hastanesinin yapımında sona geliniyor. Yeni hastane, bulunduğu konum itibariyle yaklaşık 250 bin kişiye çok daha nitelikli, kapsamlı sağlık hizmeti sunacak.

Avrupa Birliği’nin 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne sağladığı 40 milyon Euroluk finansman ile Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yönetimi altında inşaatı hızla ilerleyen yeni Dörtyol Devlet Hastanesi projesi 2018 yılında başladı.

Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 250 bin kişiye hizmet verecek yeni Dörtyol Devlet Hastanesi’nin 2022 yılının başında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Dörtyol ilçesinde Avrupa Birliği’nin finansmanı ile Fransız Kalkınma Ajansı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması gerçekleştirilen, “250 Yataklı Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi” projesinin birinci basın tanıtımı ile hastane inşaatı ve saha tanıtımı yapıldı.

Tanıtım toplantısına katılan ve yüzde 72,5 oranında tamamlandığı açıklanan hastane binası alanını ziyaret eden Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, “Görünen o ki, bölgenin en güzel hastanelerinden birine Dörtyol sahip olacak” diye konuştu.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech yaptığı konuşmasında, "Bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bu güzel hastanenin ilerleyişinden çok mutluyuz. Avrupa Birliği ile beraber Suriyeli mültecileri de kapsayan bir projede çalışmış oluyoruz. Bu proje Hatay’da herkese, bölge halkına ve mültecilere hizmet edecek. 40 milyon Avroluk bir kaynak kullanılıyor projede. Projenin ilerleyişinden dolayı çok mutluyum. Sağlık personeli ve hastalar için çok iyi imkanlar sunacak. Yeni hastanede yeni servisler sayesinde yerel halk doğrudan hizmet alacak ve başka illere gitmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, "250 yataklı yeni hastanemiz hayırlı olsun. Yılsonunda inşaatı bitirip 2022 yılı içinde hizmete almayı planlıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm projemiz sayesinde hastanelerimiz tam donanımlı ve mükemmel hale getiriliyor” dedi.

Hastanenin 34 bin metrekarelik alanda 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyleyen Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Adem Takış, "Hatay’ın tek deprem izolatörlü yapısı. 90 poliklinik odası yer alacak ve sevk veren değil, sevk alan bir hastane olacak" diye konuştu.

Hastanenin sinevizyon eşliğinde yapılan tanıtımında; Avrupa Birliğinin Türkiye’deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında sağladığı 40 milyon Euro’luk finansman ile hastane yapımı için projeye 2018 yılında başlanıldığı, AB’nin sağladığı finansman yönetimini üstlenen Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının işbirliği ile yapımı sürdürülen 250 yataklı tam donanımlı yeni Dörtyol devlet hastanesinin temeli Nisan 2019 atıldığı, hastanenin Dörtyol merkez olmak üzere Erzin ve Payas ilçeleri ile yaklaşık 250 bin kişiye hizmet vererek bölgesinde öncü sağlık tesislerinden olacağı, hastanenin 2022 yılının başından itibaren hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.