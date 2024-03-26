Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan ve Tete'ye yapılan teması penaltı olarak değerlendiren mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen'in, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı pozisyon analizi konuşmasının görüntüleri sosyal medyada gündem olup büyük tartışma yarattı. Görüntülü görüşmede Hugh Dallas'ın Galatasaray lehine verilen penaltı için Abdülkadir Bitigen'e "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiği, Bitigen'in ise "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdiği duyuluyor.

Abdulkadir Bitigen "Tete'nin pozisyonu penaltı değildi" itirafında bulunurken Hugh Dallas VAR hakemi olan ve Bitigen'i sahada incelemeye çağıran Özgür Yankaya'ya ise "Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın, baskı altında bıraktın. Ufak temasta penaltı vermiyoruz" dedi. Özgür Yankaya ise "Hakemin orada göremediğini söyleyince pozisyonu inceledim. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm ama hata yapmışım" cevabını verdi.